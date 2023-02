Kniefall im Schnee: Skispringer „fast schon weltmeisterlich“ Silber und Bronze: Die deutschen Skispringer räumen bei der WM in Planica ab. Wellinger lässt damit endgültig ein jahrelanges Tief hinter sich, Geiger ist ma... dpa

Planica -Als die Zuschauer in Planica längst verschwunden waren, rannte Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher noch einmal mit Volldampf in den Auslauf und rutschte vor seine Medaillenathleten. Der kurze Kniefall im Schnee war das Schlussbild eines verrückten WM-Abends, an dessen Ende Andreas Wellinger Silber und Karl Geiger Bronze im Einzel auf der Normalschanze erobert hatten.