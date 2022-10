Knieverletzung: RB Leipzig bangt um Torhüter Gulacsi

RB Leipzig muss um den Einsatz seines Stammtorhüters Peter Gulacsi in den kommenden Wochen bangen. Der Kapitän zog sich in der Anfangsphase des Champions-Lea...

Leipzig -RB Leipzig muss um den Einsatz seines Stammtorhüters Peter Gulacsi in den kommenden Wochen bangen. Der Kapitän zog sich in der Anfangsphase des Champions-League-Spiels gegen Celtic Glasgow ohne gegnerische Einwirkung eine Knieverletzung zu.

Der 32-Jährige wurde mit einer Trage vom Platz gebracht. Über Art und Schwere der Verletzung konnte der Fußball-Bundesligist zunächst keine Angaben machen. Der Ungar werde eingehend am Knie untersucht, hieß es. Für Gulacsi kam in der 13. Minute Janis Blaswich ins Spiel und zu seinem Debüt in der Königsklasse.