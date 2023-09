Knoche über Anfragen für Königsklasse: Jeder will dabei sein

Berlin -Verteidiger Robin Knoche von Union Berlin fiebert den prickelnden Champions-League-Auftritten bei Real Madrid und dem SSC Neapel entgegen. „Dafür haben wir ein Jahr hart gearbeitet, dass wir solche Abende erleben dürfen. Ich freue mich natürlich auf die Stadien, auf die Atmosphäre“, sagte der 31-Jährige in einer Medienrunde am Mittwoch. Für die Duelle mit den europäischen Top-Teams habe es schon etliche Ticketanfragen von Freunden und Familie gegeben. „Jeder weiß, wie es ist: Wenn solche Gegner gelost werden, will natürlich jeder dabei sein“, berichtete Knoche weiter.

Mit einem Auswärtsspiel am 20. September in Madrid starten die Köpenicker erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in die Champions League. Weiterer Gegner ist neben dem italienischen Meister Neapel noch Sporting Braga aus Portugal. Union weicht für die Heimspiele in der Gruppe C aus der Alten Försterei ins wesentlich größere Olympiastadion aus.

Durch den kontinuierlichen Erfolg habe sich der Hauptstadt-Club auch bei der Konkurrenz in der Fußball-Bundesliga „ein Standing“ erarbeitet, befand Knoche. „Man hört es ja immer wieder, wie respektvoll sie über die Arbeit sprechen, die wir hier leisten. Ich glaube, das haben wir uns einfach verdient“, äußerte der Abwehrspieler.