Knoche über Isco-Transfer: „Vielleicht gar nicht verkehrt“

Berlin (dpa) – -Abwehrchef Robin Knoche von Fußball-Bundesligist Union Berlin ist über den geplatzten Wechsel des spanischen Mittelfeldstars Isco in die Hauptstadt überhaupt nicht enttäuscht. Dass der spektakuläre Deal zum Ende der Wechselperiode doch nicht über die Bühne ging, „ist vielleicht gar nicht so verkehrt“, sagte Knoche am Samstagabend im ZDF-Sportstudio. Zur Begründung verwies er auf die Teamstruktur.