Koeman will mit Oranje-Fußball zur EM in Deutschland

Ronald Koeman will mit der Niederlande zum 4-3-3-System zurückkehren. Peter Dejong/AP/dpa

Zeist -Ronald Koeman will die Niederlande im traditionellen 4-3-3-System zur EM in Deutschland führen. Anders als sein Vorgänger Louis van Gaal setzt Koeman in der anstehenden Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft 2024 auf die Taktik, mit der die Elftal große Erfolge gefeiert hat.