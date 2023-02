KOI, Heroic und G2 rücken in Six-Invitational-Playoffs vor Drei Teams mit deutscher Beteiligung sind bei der Weltmeisterschaft in Rainbow Six: Siege in die K.o.-Phase vorgerückt. KOI schaffte es vor G2 Esports auf de... dpa

Montreal -Drei Teams mit deutscher Beteiligung sind bei der Weltmeisterschaft in Rainbow Six: Siege in die K.o.-Phase vorgerückt. KOI schaffte es vor G2 Esports auf dem zweiten Platz an der Tabellenspitze in Gruppe A in die Playoffs. Heroic landete in Gruppe D auf Platz Zwei.