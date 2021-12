Berlin - An diesem Montag ist es zwei Wochen her: André Meyer, der Trainer des Fußball-Regionalligisten Berliner AK, sagte dieser Zeitung vor der Pokalpartie gegen die Füchse, er hoffe, er werde keinen seiner Spieler kollabieren sehen müssen. Am Freitagabend, kurz nach dem Schlusspfiff des Regionalliga-Spiels bei Carl Zeiss Jena, hyperventilierte sein Abwehrspieler Kwabe Schulz. Er sackte auf dem Platz zusammen. Sekundenblackout.

Jenas Mannschaftsarzt eilte herbei, die Sanitäter: ein Kreislaufkollaps. In den Katakomben habe Schulz Sauerstoff zugeführt bekommen, seine Herzfrequenz sei überwacht worden, sagt Meyer. Er blieb an der Seite des 23-Jährigen. Gerade als Meyer zurück in die eigene Kabine wollte, hörte er aufgeregte Rufe: „André, André, wir haben noch einen zweiten Spieler.“

Der Schock beim BAK sitzt tief

Ugur Tezel habe auf der Massageliege gelegen, zitternd, erzählt BAK-Präsident Ebubekir Han. Der nächste Kollaps. Auch der 24 Jahre alte Tezel wurde von Jenas Teamarzt und den Sanitätern versorgt. Auf eigene Verantwortung reisten beide BAK-Spieler am späten Abend mit dem Teambus zurück nach Berlin. Während der Fahrt wurde ihre Herzfrequenz kontrolliert. Beide überstanden die Nacht gut, beide seien tags darauf auch emotional wieder stabil gewesen, sagt Meyer. „Aber das hat natürlich mit uns allen etwas gemacht.“

Der Schock sitzt tief. Schulz und Tezel gehörten zu den an Corona erkrankten Spielern des BAK. In einer Art Kettenreaktion hatten sich Anfang November 13 Spieler des Klubs mit Covid-19 infiziert, weitere waren als Kontaktpersonen in Quarantäne. Laut der Notärzte gab es „einen unmittelbaren Zusammenhang“ mit den Kollapsen, sagt Meyer. Einen Tag, nachdem für einen Großteil die Quarantäne endete, musste der BAK am 23. November im Viertelfinale des Berliner Pokals gegen die Füchse antreten. Es war das erste von vier Pflichtspielen innerhalb von elf Tagen, darunter das Ligatopspiel gegen den BFC Dynamo.

Meyer, 37, hatte schon vor dem Pokalspiel das Risiko für seine Spieler gesehen, kardiologische Untersuchungen gefordert und den Spielplan des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes (NOVF) kritisiert, der viel zu wenig Lücken für Corona-Zwischenfälle lasse und den Terminzwang auf dem Rücken der Spieler austrage. „Unabhängig von Corona, das, was wir in den letzten zwölf Tagen leisten mussten, ist auch ohne Erkrankung nicht machbar auf dem Niveau“, wiederholte Meyer am Sonntag. „Vom Gesundheitsamt gesundgeschrieben zu werden, heißt ja nicht, dass die Spieler bereit sind, Leistungssport zu machen.“

Der Unterschied zu anderen Spielzeiten, in denen jeder Trainer mit ein, zwei grippekranken Spielern rechnen müsse und diese mit gezieltem Aufbautraining wieder ans Team heranführen könne, fiel beim BAK der ganze Kern der ersten Mannschaft aus. Präsident Han sagt, er sei mit Meyer einer Meinung. Aber er verstehe auch die knappen Terminierungen des NOVF, der sich nach den übertragenden Medien wie Ostsport TV oder MDR richten müsse: „Die wollen so viele Spiele wie möglich absolvieren, bevor doch noch eine Corona-Pause kommt. Das führt allerdings dazu, dass die Spieler das Risiko tragen.“ Zu Anfang der Pandemie sei der Verband mit dem Thema Corona noch sensibler umgegangen. „Jetzt wird alles durchgeprügelt“, ist Meyers Eindruck: „Wenn die TV-Einnahmen darüber entscheiden, ob Spieler auf den Platz müssen, dann finde ich das brutal grenzwertig.“

Trainer André Meyer fordert eine offene Diskussion

Und die kardiologischen Untersuchungen, gab es die bei den BAK-Spielern? „Als sie am 22. November aus der Quarantäne kamen, wurde von uns angewiesen, dass sie zum Kardiologen müssen“, sagt Präsident Han. „Dass es für die Spieler eine kardiologische Untersuchung gibt, ist eine klare Erwartungshaltung von mir gewesen“, sagt Trainer Meyer. „Es ist die Aufgabe des Vereins, für seine Mitarbeiter Verantwortung zu übernehmen. Und es ist die Aufgabe des Verbandes, die entsprechende Vorschrift zu erlassen. Der Verband muss die Rahmenbedingungen schaffen, um die Spieler vor sich selbst zu schützen. Fakt ist – am Ende ist es nicht passiert.“

Andere, professioneller aufgestellte Vereine wie etwa Jena haben einen Mannschaftsarzt. Der BAK habe eine Kooperation mit einer Physio-Praxis samt Orthopäden, aber keinen angestellten Teamarzt. „Andere Vereine haben andere Voraussetzungen, Amateurvereine können das nicht leisten“, sagt Meyer, „aber am Ende stehe ich da und kratze meine Spieler vom Boden.“

Fragen, Ängste, Zweifel bleiben für ihn, die kollabierten Spieler und diejenigen, die ihre Kameraden leiden sahen. „Es wird nicht offen über die Situation diskutiert, nicht auf die Basis gehört. Ich wünsche mir eine offene Diskussion“, sagt Meyer. „Und ich glaube, dass viele Vereine in der gleichen Situation sind wie wir.“