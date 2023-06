Flamme ist erloschen, aber das Feuer der Special Olympics muss weiterbrennen

Das Feuer von Berlin ist erloschen. Zumindest die Flamme, die gut eine Woche zuvor im Olympiastadion – eingebettet in ein farbenfrohes Rahmenprogramm – entzündet wurde und seither am Brandenburger Tor als Symbol für die Weltspiele der Special Olympics flackerte. Am Sonntagabend war Schluss, eine Abschiedszeremonie setzte ein zusätzliches Ausrufezeichen hinter die vielen anderen, die in den Tagen davor schon gesetzt wurden. Rund 7000 Sportler und deren Delegationen aus Trainern und Familien, knapp 15.000 Volontäre und die vielen anderen Zuschauer haben die Weltspiele der Special Olympics zu einem Fest der Inklusion gemacht, dessen Feuer mitnichten erloschen ist, nur weil die Flamme nicht mehr in Berlin flackert.

Jeder, der die deutsche Hauptstadt verlassen hat, trägt dieses Feuer in die knapp 190 Länder, die mit ihren geistig oder mehrfach körperlich behinderten Sportlern in den verschiedenen Wettkampfstätten vertreten waren. Auf der Rückreise in den Alltag hat mancher Athlet eine Medaille im Gepäck, viel mehr aber sind es die Erinnerungen aus Berlin, verewigt auf Fotos oder Videos oder verankert im Gedächtnis, die für unvergessliche Momente gesorgt haben.

Viele behinderte Menschen führen noch immer ein Schattendasein

Momente, und da liegt das große Problem, die viele der Teilnehmer aus ihrem eigentlichen Leben nicht kennen. Bewusst, muss hier auf das Wort „normal“ verzichtet werden. Eine Tatsache ist, dass die Normalität nicht behinderter Menschen nicht dem entspricht, womit es Sportler unter dem Label Special Olympics, der Bewegung für Menschen mit geistiger oder mehrfach körperlicher Behinderung, in ihrem Alltag zu tun haben. In der heutigen Gesellschaft fristen sie weiterhin ein Schattendasein, von Inklusion wird oft gesprochen, die Worte aber nicht mit Leben gefüllt.

Erschreckend ist die Zahl, die Christina Krajewski wenige Stunden vor der Abschlusszeremonie noch einmal präsentierte: Nur acht Prozent der geistig oder mehrfach körperlich behinderten Menschen in Deutschland haben Zugang zu Vereinssport. In den kommenden vier Jahren möchten die Präsidentin von Special Olympics Deutschland und ihr Team die Zahl auf 16 Prozent erhöhen, was aber ebenfalls nur als ein weiterer kleiner Schritt in Richtung einer Normalität sein kann, in der Menschen mit Behinderung gesellschaftlich nicht herabgestuft werden. „Wir müssen daran arbeiten, wie wir Inklusion und Freiheit für Menschen mit oder ohne Behinderung erreichen“, sagte Leo Heckel, Schwimmer und Medaillengewinner der Weltspiele von Berlin. Etwa Sportanlagen in der Nähe von Werkstätten zu errichten, wo Menschen mit Behinderungen ohne große Anreise Sport treiben können, „damit die Leute gemeinsam Sport treiben, gesund leben können und nicht an Fettleibigkeit sterben“.

Ein Appell, der nach den Weltspielen nicht verpuffen darf. Damit behinderten Menschen nicht nur ein anderes Angebot auf dem Sektor Sport unterbreitet wird, sondern sie auch bessere Möglichkeiten bekommen, auf dem ersten Arbeitsmarkt wirkliche Chance zu erhalten und sie durch eine noch größere Barrierefreiheit Zugang zu Orten bekommen, die im Moment noch nicht erreichbar sind.

14.000 medizinische Screenings bei den Weltspielen der Special Olympics

Zum Erreichen der nächsten Ziele haben die 14.000 medizinischen Screenings genauso eine Rolle gespielt „wie die 330.000 Zuschauenden, die zu den Spielen gekommen sind, die an den Rahmenveranstaltungen teilgenommen haben“, wie Sven Albrecht, CEO der Weltspiele, berichtete. „Die wichtigste Botschaft lautet, dass wir den Athleten eine Bühne geboten haben, die es bisher bei Special Olympics nicht gab.“ Zusammen mit der erhöhten Reichweite in den Medien wurden die sonst unsichtbaren Sportler und deren Bedürfnisse sichtbar.

Da hat es auch geholfen, dass bekannte Sportler wie Katarina Witt, Dirk Nowitzki oder Philipp Lahm die Botschaft der Special Olympics in die Welt getragen haben und weitertragen werden. Dass Politiker aus Bund und Land nicht nur bei der Eröffnungsfeier und der Abschlusszeremonie, sondern auch während der Wettkämpfe anwesend waren und teilweise auch Siegerehrungen vorgenommen haben. Ob die Weltspiele nun gleich ein „Doppel-Wumms für Inklusion“ waren, von dem Juliane Seifert, Staatssekretärin im Bundesministerium des Innern und für Heimat, am Sonntag sprach, muss sich erst noch zeigen. In jedem Fall aber habe die Veranstaltung Standards für weltweite inklusive Sport-Großveranstaltungen gesetzt, die man in Deutschland bereits auf die Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr übertragen möchte.