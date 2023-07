Die deutschen U21-Handballer haben das getan, wovon beim DFB nur gesprochen wird

Die deutsche U21-Handball-Nationalmannschaft feiert in der Berliner Max-Schmeling-Halle nach dem Sieg gegen Ungarn den Weltmeistertitel.

Mit ihren Goldmedaillen um den Hals tanzten die deutschen U21-Handballer mit den Betreuern am Sonntagabend auf dem Podium, davor ließen sie einer nach dem anderen den gläsernen WM-Pokal durch die Hände gleiten. Nach dem sportlichen Sieg begeisterte der Nachwuchs auch mit den Jubelarien nicht nur knapp 8700 Zuschauer in der Berliner Max-Schmeling-Halle, sondern in der Spitze auch 1,27 Millionen Handballinteressierte vor den Fernsehern.

U21-Handballer treiben Euphorie auf die Spitze

Während parallel zum Spiel der deutschen Handballer gegen Ungarn das erste U21-Fußball-EM-Halbfinale und kurz darauf auch das zweite ohne deutsche Beteiligung über die Bühne gingen, war den Handballern das gelungen, wovon die Fußballer seit Monaten nur reden: Sie hatten mit ihren acht Siegen in acht Spielen eine Euphorie vor der Heim-EM der Männer im kommenden Jahr entfacht. Und diese Euphorie am Sonntagabend nicht nur mit dem 30:23-Sieg, sondern auch durch die geschlossene Mannschaftsleistung auf die Spitze getrieben. Eine Leistung, die Hoffnung auf eine herausragende sportliche Zukunft macht.

Zur (traurigen) Wahrheit gehört aber auch: Bei aller entfachten Euphorie wären die deutschen U21-Handballer im Duell mit ihren Altersgenossen der Abteilung Fußball am Sonntag ins Hintertreffen geraten. Hätten die Titelverteidiger bei der Fußball-EM in Georgien und Rumänien nicht ein solch desaströses Bild wie bei ihren drei Vorrundenspielen gegen Israel (1:1), Tschechien (1:2) und England (0:2) abgegeben und die K.o.-Phase verpasst, wäre deren Einschaltquote sicher höher als die der Handballer ausgefallen. Die deutschen U21-Fußballer aber präsentierten sich genauso uninspiriert und der internationalen Spitze entrückt wie schon wenige Tage zuvor die A-Nationalmannschaft von Bundestrainer Hansi Flick, die sich im Prinzip seit Jahren im Dauerkrisenmodus befindet.

Diesen wollen die Fußballer vor der Heim-EM im kommenden Jahr mit der Euphorie der Zuschauer verlassen. Die aber haben die DFB-Teams längst vergrault. Das belegen auch die Umfragewerte von FanQ. Die Voting-App hatte im Auftrag des Sport-Informations-Dienstes mehr als 5000 Fans zur aktuellen Situation der DFB-Elf und der Identifikation der Fans mit der Nationalmannschaft befragt. Das Ergebnis dürfte den DFB erschrecken: Nur 2,25 von fünf möglichen Sternen vergaben die Fans für die Identifikation mit der DFB-Auswahl. 87,8 Prozent der Anhänger gaben an, dass ihre Identifikation mit der deutschen Nationalmannschaft früher größer war, als es derzeit der Fall ist.

Der Deutsche Handballbund hat an den richtigen Stellen investiert

Auch der Deutsche Handballbund (DHB) wird im kommenden Jahr Ausrichter einer Heim-EM sein und hätte sich eine bessere Werbung als die der U21-Spieler nicht wünschen können. Mit Blick auf die zuletzt mageren Jahre und vorausschauend auf die nächsten Großereignisse hat der DHB zielgerichtet in Strukturen und die Ausbildung des Nachwuchses investiert und die Gunst der Zuschauer gewonnen, von der auch die A-Nationalmannschaft im kommenden Jahr profitieren kann.