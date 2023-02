Königsklasse: Spandau 04 will Revanche gegen Dubrovnik Nur neun Tage nach der unglücklichen 11:12-Heimniederlage gegen Jug Dubrovnik treffen die Wasserfreunde Spandau 04 in der Champions League-Hauptrunde der Gru... dpa

Berlin -Nur neun Tage nach der unglücklichen 11:12-Heimniederlage gegen Jug Dubrovnik treffen die Wasserfreunde Spandau 04 in der Champions League-Hauptrunde der Gruppe B am Freitag (19.00 Uhr) erneut auf die Kroaten. Beide Teams benötigen zum Erreichen eines der vier Qualifikationsplätze für das Final 8 im Frühsommer in Belgrad als Vierter (Jug mit 11 Punkten) und Sechster (Spandau mit 5 Punkten) dringend Punktgewinne. Ein Sieg in der Königsklasse wird mit drei Zählern honoriert, ein Remis mit einem.