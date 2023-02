„Könnte unruhig werden“: Philipp zu Entschluss gegen Hertha Leihspieler Maximilian Philipp hat seine Entscheidung für Werder Bremen und gegen Hertha BSC auch mit der angespannten Lage in Berlin begründet. „Dann kam da... dpa

Bremen -Leihspieler Maximilian Philipp hat seine Entscheidung für Werder Bremen und gegen Hertha BSC auch mit der angespannten Lage in Berlin begründet. „Dann kam das Angebot von Bremen und dann war mir schon ein bisschen bewusst: Es könnte jetzt unruhig werden in Berlin“, sagte der 28-Jährige am Mittwoch bei einer Medienrunde.