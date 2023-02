Korpatsch verliert bei Turnier in Lyon in Runde eins Tennis-Profi Tamara Korpatsch ist beim WTA-Turnier in Lyon in der ersten Runde ausgeschieden. Die 27 Jahre alte Hamburgerin unterlag Alison van Uytvanck aus ... dpa

ARCHIV - Beim WTA-Turnier in Lyon früh ausgeschieden: Tamara Korpatsch. Frank Molter/dpa

Lyon -Tennis-Profi Tamara Korpatsch ist beim WTA-Turnier in Lyon in der ersten Runde ausgeschieden. Die 27 Jahre alte Hamburgerin unterlag Alison van Uytvanck aus Belgien mit 2:6, 4:6. Korpatsch wartet nach der vierten Niederlage im vierten Spiel weiter auf das erste Erfolgserlebnis in diesem Jahr.