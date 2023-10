Kosovo gegen Israel am 12. November

Zürich -Das EM-Qualifikationsspiel der israelischen Fußball-Nationalmannschaft im Kosovo soll am 12. November angepfiffen werden. Die Partie war ursprünglich für den 15. Oktober geplant gewesen, wurde wegen des Nahost-Konflikts aber zunächst ohne neuen Termin verlegt.

Der Weltverband FIFA genehmigte nun eine Ausnahmeregelung, weil das Länderspielfenster im November eigentlich erst einen Tag später beginnt. Nominieren dürfen die Verbände von Clubs außerhalb ihrer eigenen Ligen jeweils für dieses Spiel nur einen Spieler.

Zuvor war bereits das EM-Qualifikationsspiel zwischen Israel und der Schweiz auf den 15. November verlegt worden, sodass Israel innerhalb weniger Tage vier Partien spielt. Am 18. November folgt die Partie gegen Rumänien und am 21. November das Spiel in Andorra. Die Austragungsorte der Heimspiele sind offen, die Europäische Fußball-Union hatte entschieden, dass wegen der Sicherheitslage „bis auf Weiteres“ keine internationalen Spiele in Israel angepfiffen werden.

Israel hat in der Gruppe I als derzeit Tabellendritter noch die Chance auf die Qualifikation für Europameisterschaft 2024 in Deutschland.