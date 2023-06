Krajewski führt nach Dressur bei deutscher Meisterschaft

Luhmühlen -Olympiasiegerin Julia Krajewski hat die Führung bei der deutschen Meisterschaft im Vielseitigkeitsreiten übernommen. Die 34-Jährige aus Warendorf erhielt in der Dressur für ihren Ritt auf dem neun Jahre alten Hengst Nickel umgerechnet 26,7 Punkte.

Zweite in der Meisterschafts-Wertung ist die dreimalige Olympiasiegerin Ingrid Klimke aus Münster auf Siena just do it (28,3 Punkte). Nadine Marzahl hatte bei der zweigeteilten Dressur schon am Donnerstag auf Victoria 29,9 Punkte bekommen und ist damit insgesamt drittbeste deutsche Reiterin.

An der Vier-Sterne-Prüfung nehmen auch internationale Reiterinnen und Reiter teil. Die Britin Mollie Summerland war auf Charly van ter Heiden noch besser bewertet worden als Krajewski und startet mit 24,8 Punkten ins Gelände. Nachdem Geländeritt am Samstag (12.55 Uhr/NDR) fällt die Entscheidung am Sonntag im Springen. Neben den nationalen Titelkämpfen bietet Luhmühlen eine internationale Prüfung auf Fünf-Sterne-Level an, dem höchsten Niveau des Weltverbandes.

Michael Jung wird bei den deutschen Meisterschaften seinen Titel nicht verteidigen. Der dreimalige Olympiasieger aus Horb startet an diesem Wochenende als Springreiter bei einem Turnier im belgischen Opglabbeek.