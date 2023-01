Krajewski hofft auf Treiberwirkung der Weltspiele Die Special Olympics World Games im Juni sind das größte Multisportereignis in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 in München. Die nationale Präsid... dpa

Berlin (dpa) – -Die Präsidentin der Special Olympics Deutschland, Christiane Krajewski, hofft mit der Austragung der Weltspiele in Berlin auf einen sozialen Nachhall in der Gesellschaft. „Sie sind der Leuchtturm. Wir dürfen nie vergessen, welche Treiberwirkung dieses große Multisportereignis für die gesamte Verbandsentwicklung hat“, sagte Krajewski auf der eigenen Webseite über die Special Olympics World Games, die vom 17. bis zum 25. Juni in der deutschen Hauptstadt ausgetragen werden, „Es ist unsere Aufgabe sicherzustellen, dass wir diese Leuchtturmwirkung, die Treiberwirkung und die Sogwirkung der Weltspiele nutzen für eine nachhaltige Entwicklung im Verband.“