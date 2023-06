Krisenkommunikation beim DFB: Der Kredit von Hansi Flick ist nur noch minimal

Wenn der DFB-Sportdirektor wortlos an den Medien vorbeihastet, um nach einer unruhigen Nacht erst im Interview mit der Bild-Zeitung und am Tag darauf in einer Pressekonferenz den Bundestrainer öffentlich zu stützen, dann ist Gefahr in Verzug. Rudi Völler musste nach dem stummen Abgang aus dem Stadion von Warschau dringend sprechen. Ganz so, wie das Angela Merkel und Per Steinbrück in der Bankenkrise vor 15 Jahren tun mussten, um „den Sparerinnen und Sparern zu sagen, dass ihre Einlagen sicher sind“. Das nennt man Krisenkommunikation.

Seinerzeit verhinderte die Bundeskanzlerin mit dem damaligen Finanzminister, dass ein wackliges System komplett kollabierte. Das möchte jetzt auch Völler abwehren. Ob ihm das gelingt? Klar ist, dass er mit Hansi Flick gerade gebückt unter sämtlichen Messlatten hindurchläuft, die sie sich selbst gelegt haben: Guten Fußball spielen und die Bevölkerung begeistern. Herausgekommen sind eine Fortführung der Abwärtsspirale und Minus-Einschaltquoten.

Im DFB-Tross redet niemand mehr das Gebotene schön

Immerhin ist die Trotzphase, begleitet von einer gewissen Realitätsverweigerung, vorbei. Niemand im DFB-Tross redet das Gebotene schön. Joshua Kimmich nicht („Es ist absolut unbefriedigend“), Völler selbst nicht („Wir sind alle enttäuscht“) – und auch der Bundestrainer verbarrikadiert seine Beschwichtigungen nicht mehr komplett hinter Durchhalteparolen.

Er hatte zuvor in Verkennung der Situation geglaubt, die Phase nach dem vorzeitigen WM-Aus fröhlich mit waghalsigen Experimenten nutzen zu können. Wenn es dabei in seinem Fußballlabor aber ständig zu Verpuffungen kommt, ist es angeraten, gegenzusteuern. Anders als im Vereinsfußball ist die Bedeutung von Vorbereitungsspielen der Nationalelf groß.

Beim Testspiel am Dienstag gegen Kolumbien ist es nun wie damals in der Bankenkrise. Der Kredit ist nur noch minimal.