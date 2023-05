Krisenmodus: Bernstein blickt voraus, Dardai als Kronzeuge

Berlin -Der Abstieg aus der Fußball-Bundesliga scheint spätestens nach der schmerzhaften Klatsche in Köln unausweichlich. 85 Millionen Euro Schulden drücken, und immer ist noch keine Entscheidung über die Lizenz für die kommende Spielzeit gefallen: Den riesigen Sorgen zum Trotz zeichnete Präsident Kay Bernstein aber einen Blick in die Zukunft, der Hertha BSC Hoffnung machen soll.

„Erfolgreich sind wir, wenn wir 2025/2026 die finanzielle Erblast überwunden haben“, sagte Bernstein am Sonntag bei der Mitgliederversammlung des Fußball-Bundesligisten in der Messe Berlin. „Unser Berliner Weg ist eine Vision nach vorne“, fügte der Hertha-Chef an. Das klang angesichts der aktuell prekären Lage unerwartet ambitioniert.

Der Bundesliga-Krisenclub zeigte sich am Sonntag immerhin geschlossen. Keine Fan-Tumulte, keine laute Kritik am Führungskurs. Eine Chaos-Sitzung, wie zu befürchten stand, war das nicht unweit des Berliner Funkturms. Das Signal, das Bernstein senden wollte, lautete Einheit nach Jahren der Negativschlagzeilen.

Zum Kronzeugen wurde Trainer Pal Dardai, der mit seiner Grußbotschaft den Nerv traf und die Mitglieder zu Standing Ovations animierte - und das zwei Tage nach dem 2:5 beim 1. FC Köln, das den Klassenerhalt zu einem theoretischen Konstrukt macht. Zwei Siege gegen Bochum und Wolfsburg sind nun Pflicht für ein Wunder.

„Wir sind leidenschaftliche Herthaner deshalb sind wir hier“, sagte der Ungar, „wir haben noch eine kleine Hoffnung und versuchen in der Liga zu bleiben. Aber die Sache liegt nicht mehr in unserer Hand“, sagte Dardai. Brav bedankte er sich trotz der sportlich und finanziell prekären Lage des Vereins für die Unterstützung in der Stadt und innerhalb des Vereins: „Die ist einfach top.“ Zugleich verteidigte der Rekordspieler des Vereins den neu eingeschlagenen Weg unter der Führung von Präsident Kay Bernstein. „Dieser Weg gefällt mir“, sagte Dardai.

Bernstein möchte diesen Weg weitergehen. Vor allem der Einstieg des neuen Investors 777 Partners soll helfen, die finanzielle Schieflage wieder geradezubiegen. „Darin liegt ein zentraler Grundstein für unsere Zukunft, der Hertha BSC die Chance zur Sanierung gibt“, sagte der 42-Jährige, der gemeinsam mit seinen Präsidiumskollegen einen Abwahlantrag überstehen musste. Allerdings prüft die Deutsche Fußball-Liga derzeit noch den Einstieg hinsichtlich der 50+1-Regel, sodass Hertha noch Auflagen zu erfüllen hat.

Für Bernstein ist die Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Unternehmen „aufgrund der Probleme der Vergangenheit alternativlos“, damit der Verein wirtschaftlich überleben kann. 85 Millionen Euro beträgt der Verlust der Hertha BSC GmbH &KGaA zum 30. Juni 2022. 100 Millionen Euro soll der neue Investor bis zum 30. Juni beisteuern, damit Hertha die Lizenz erhält und nicht im schlimmsten Fall in der Regionalliga beginnen müsste.

„Wir werden uns nicht in Abhängigkeit von 777 geben“, sagte Bernstein, der die bisherige Zusammenarbeit mit dem neuen Investor lobte. „Das ist ein ganz anderes Engagement als mit Windhorst“, verwies der jetzt elf Monaten im Amt befindliche Präsident den 1423 anwesenden Mitgliedern auf Fehler vor seiner Zeit: „Da wurden 250 Millionen Euro in vier Jahren verbrannt. Das war ein Irrsinn, der nie wieder passieren darf.“

Auch den früheren Finanzchef Ingo Schiller nahm Bernstein deshalb in die monetäre Verantwortung, an der Hertha leidet. Bernstein berichtete, dass der Verein durch „Anpassungen der Strukturen und Besetzungen aus dem Team heraus schon insgesamt über acht Millionen Euro Gehälter im Verwaltungsapparat eingespart habe. Ein langer Atem ist entscheidend, wir brauchen Geduld, Sachverstand und Miteinander, um das Hamsterrad, indem wir uns aufgrund von Fehlern der Vergangenheit befinden, verlassen zu können.“

Trotz der prekären Situationen auf wirtschaftlicher und sportlicher Seite bleibt Hertha kurioserweise attraktiv. „Wir haben 46 057 Mitglieder“, sagte Herthas-Vizepräsident Fabian Drescher. Im vergangenen Jahr verzeichnete der Tabellenletzte lediglich 41 200 Mitglieder.