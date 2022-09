Kritische Auseinandersetzung: Magenta will mit WM wachsen Der WM-Sender Magenta TV setzt auch während der Weltmeisterschaft in Katar auf eine kritische Auseinandersetzung. „Wir unterstützen die kritische Debatte übe... dpa

Berlin (dpa) – -Der WM-Sender Magenta TV setzt auch während der Weltmeisterschaft in Katar auf eine kritische Auseinandersetzung. „Wir unterstützen die kritische Debatte über problematische Menschenrechte in Katar ausdrücklich“, sagte Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom am Mittwoch in Berlin. „Einen Boykott befürworten wir nicht, wir sehen es als Chancen an, unseren Fokus darauf lenken zu können. Die kritische Auseinandersetzung ist der richtige Weg.“