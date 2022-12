Kroaten selbstbewusst: Brauchen vor niemandem Angst zu haben Kroatiens Fußballer gehen sehr selbstbewusst in das WM-Halbfinale am Dienstagabend gegen Argentinien. „Wir brauchen vor niemandem Angst zu haben“, sagte der ... dpa

Kroatiens Josip Juranovic (r) im Zweikampf mit Japans Hidemasa Morita. Robert Michael/dpa

Doha -Kroatiens Fußballer gehen sehr selbstbewusst in das WM-Halbfinale am Dienstagabend gegen Argentinien. „Wir brauchen vor niemandem Angst zu haben“, sagte der Abwehrspieler Josip Juranovic von Celtic Glasgow bei einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz auf dem Trainingsgelände der Kroaten in Doha.