Kruse über Union Berlin: „Mindestens die Champions League“ Der frühere Union-Berlin-Profi Max Kruse rechnet in dieser Bundesliga-Saison nicht mehr mit einem Einbruch seines ehemaligen Clubs. „Ich weiß nicht, ob es am... dpa

München -Der frühere Union-Berlin-Profi Max Kruse rechnet in dieser Bundesliga-Saison nicht mehr mit einem Einbruch seines ehemaligen Clubs. „Ich weiß nicht, ob es am Ende für einen Titel reicht. Aber ich bin mir sicher, dass es mindestens die Champions League wird“, sagte der 34-Jährige am Sonntag in der Sport1-Sendung „Doppelpass“. Nach dem 2:1-Sieg bei RB Leipzig sind die Berliner als Tabellenzweiter weiterhin der erste Verfolger des deutschen Meisters FC Bayern München.