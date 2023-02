KSC befreit sich: Sandhausen beim 0:3 chancenlos

Jerome Gondorf (Karlsruher SC,#8) erzielt das 0-1 gegen Janik Bachmann (SV Sandhausen,#26) und Patrick Drewes (SV Sandhausen,#1), SV Sandhausen vs. Karlsruher SC, Fussball, 2. Bundesliga, 21. Spieltag, Saison 2022/2023, 19.02.2023, DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI VIDEO EIBNER/Michael Bermel picture alliance / Eibner-Pressefoto