KSC-Verteidiger Franke spendet Stammzellen Weil er möglicherweise ein Leben retten kann, wird Innenverteidiger Marcel Franke dem Karlsruher SC am Samstag in der Partie gegen den SV Darmstadt 98 fehlen... dpa

KSC-Verteidiger Marcel Franke (r) wird am Donnerstag Stammzellen spenden und somit am Wochenende gegen Darmstadt ausfallen. Uli Deck/dpa

Karlsruhe -Weil er möglicherweise ein Leben retten kann, wird Innenverteidiger Marcel Franke dem Karlsruher SC am Samstag in der Partie gegen den SV Darmstadt 98 fehlen. Der 29-Jährige werde am Donnerstag Stammzellen spenden, teilte der badische Fußball-Zweitligist mit.