Kühnen traut Zverev in Wimbledon gute Rolle zu

Ex-Profi Patrik Kühnen traut Alexander Zverev in Wimbledon eine gute Rolle zu. „Sascha hat mit dem Halbfinale in Paris noch einmal einen Fußabdruck gesetzt u...

London -Ex-Profi Patrik Kühnen traut Alexander Zverev in Wimbledon eine gute Rolle zu. „Sascha hat mit dem Halbfinale in Paris noch einmal einen Fußabdruck gesetzt und hat seine Punkte verteidigt. Er spielt jetzt nur noch nach vorne“, sagte der Sky-Experte mit Blick auf den am Montag beginnenden Rasen-Klassiker in London.

„Das Halbfinale hat ihm gezeigt, dass er mental und körperlich bereit ist. Das Selbstvertrauen kommt genau zum richtigen Zeitpunkt“, sagte Kühnen (57), der 1988 in Wimbledon das Viertelfinale und damit das beste Grand-Slam-Ergebnis seiner Tennis-Karriere erreichte.

Zverev ist in Wimbledon bislang nicht über das Achtelfinale hinausgekommen. Im vergangenen Jahr fehlte er beim dritten Grand-Slam-Turnier der Saison wegen seiner schweren Fußverletzung. Deshalb hat er den Rest des Jahres keine Punkte für die Weltrangliste zu verteidigen.

Zuletzt zeigte der Olympiasieger auch beim Turnier im westfälischen Halle gute Leistungen und wurde erst im Halbfinale gestoppt. „Sascha macht auf mich seit Paris einen sehr befreiten Eindruck“, sagte der frühere Davis-Cup-Teamchef Kühnen, der Wimbledon ab dem 3. Juli als Experte von Sky begleiten wird.