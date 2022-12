Kuntz über Reformen: „Wurden nicht mitgetragen“ Nach dem WM-Debakel wird wieder verstärkt über die Nachwuchs-Ausbildung im deutschen Fußball diskutiert. Der langjährige deutsche U21-Coach Stefan Kuntz hat ... dpa

Al-Rajjan -Der langjährige U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz sieht in der Debatte um Reformen in der Nachwuchsausbildung nach dem deutschen WM-Debakel die vielen verschiedenen Interessen als Problem. „Es gab bereits verschiedene Ansätze im deutschen Fußball, die wurden aber nicht immer von allen mitgetragen. Da sind ein Stück weit auch diejenigen, die das nicht mitgetragen haben, in der Verantwortung“, sagte Kuntz, der in seiner Zeit mit der deutschen U21 zwischen 2016 und 2021 zwei EM-Titel holte.