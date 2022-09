Kyrgios verpasst das Halbfinale - Auch Gauff draußen Nick Kyrgios kann nicht an seine Glanzvorstellung gegen Titelverteidiger Daniil Medwedew anknüpfen und verliert sein Viertelfinalspiel gegen den Russen Karen... dpa

Der Australier Nick Kyrgios schleudert seinen Schläger zu Boden. Frank Franklin II/AP/dpa

New York -Nick Kyrgios schnappte sich seine Taschen und verließ gefrustet das Arthur Ashe Stadium: Der australische Tennisstar hat bei den US Open in New York in einem Fünfsatz-Krimi das Halbfinale verpasst.