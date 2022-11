La Pura Vida: Wird Costa Rica zum deutschen Stolperstein? Mit dieser Wiederauferstehung hatte wohl keiner gerechnet. Doch es passt ein wenig ins Bild der Mannschaft von Costa Rica, dem Gegner der Deutschen beim Grup... dpa

Doha (dpa) -Prüfstein, Stolperstein - was erwartet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft an diesem Donnerstag im Al-Bait-Stadion für ein Gegner? Costa Rica schaffte es als letztes Team zur WM-Endrunde in Katar.