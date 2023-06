Lächeln und Leidenschaft: Wie war der erste Tag der Special Olympics?

Mit der großen Eröffnungsfeier, die am Sonnabend im Olympiastadion stattgefunden hat, sind die Special Olympics endlich gestartet. Bis zum 25. Juni werden etwa 7000 Athleten aus über 190 Ländern um Medaillen konkurrieren. Während der Eröffnungsfeier haben die Athleten den Abend direkt an der Bühne verfolgt, auf dem Fußballrasen, der normalerweise von Hertha BSC betreten wird. Das Olympiastadion war an diesem Abend ganz anders als sonst. „Für mich ist das Allerwichtigste, wie fröhlich, wie selbstbewusst und wie kraftvoll die Athleten ins Stadion eigelaufen sind“, sagte Christiane Krajewski, die Präsidentin von Special Olympics Deutschland.

Vor etwa 50.000 Zuschauern performte das norwegische Duo Madcon den Weltspiele-Song „Are You Ready“. Der große Höhepunkt des Abends, der mit einem brisanten Feuerwerk, die Zuschauer verabschiedete. „Das war so schön! Am meisten hat mir das Lied von Madcon gefallen, das hat mich einfach am Herzen berührt“, sagte Fabian Kasper, ein Athlet aus Oberhausen, der Futsal spielt. In den nächsten Tagen wird er die Chance haben, seine Fußballkünste vor klatschendem Publikum zu zeigen.

Am Sonntag traten nämlich Athleten beim Boccia, Badminton und Tischtennis gegeneinander an. Die erste Medaille wurde am Abend für rhythmische Gymnastik übergeben. Insgesamt werden die Sportler bis zum kommenden Sonntag in 26 Disziplinen antreten und ihr Können unter Beweis stellen. Die Atmosphäre in den Hallen der Messe in Berlin war am ersten Wettkampftag fröhlich und bunt. Auf den Fluren hörte man Delegationen spanisch, englisch, finnisch, italienisch und in vielen anderen Sprachen miteinander kommunizieren. Athleten und ihre Familien sind aus der ganzen Welt nach Berlin gereist, um an den Spielen teilzunehmen.

So viel Leidenschaft, so viele Kulturen

Alt, jung, klein, groß, die Athleten sind alle unterschiedlich, aber sie vereint eins: Das Lächeln, das nach ihrer Leistung ihr Gesicht erleuchtet. „Am meisten überrascht mich die Leidenschaft aller Teilnehmer“, sagte Rodeangello Willmes, ein Schwimmer aus Curacao. Die Special Olympics seien eins der größten Momente seines Lebens. Zuschauer jubelten und applaudierten, dabei zeigte jemand die Flagge des eigenen Landes. Von Argentinien, bis Papua Neue Guinea, die kulturelle Verschiedenheit konnte man auch auf den Tribünen spüren.

A truly magical night in Berlin. The flame of hope is lit and the @SOWG_Berlin2023 have begun! #UnbeatableTogether pic.twitter.com/0KzkuHKCNd — timshriver (@TimShriver) June 17, 2023

Athleten und ihre Trainer wissen, wie wichtig dieser Moment sein kann, für den sie das ganze Jahr durchtrainiert haben. Sie schätzen sich sehr glücklich, Hauptdarsteller in solch einem großen Sportevent zu sein. „So viele Dinge passieren auf der Welt: In Europa ist Krieg, die Pandemie – es ist wirklich wichtig, dass es so eine Veranstaltung gibt“, sagte Lii Laanoja, Trainerin aus Estland.