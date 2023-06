Der Auftritt der Nationalelf in Bremen ändert nichts an dem gerichtlichen Streit zwischen der DFL und dem Bundesland wegen der Kosten für Polizeieinsätze.

Nach dem Zoff ist vor dem Zoff. Erstmals seit elf Jahren und dem Bannstrahl durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) auf das kleinste Bundesland findet in Bremen wieder ein Fußball-Länderspiel statt. Am Montagabend schon um 18 Uhr (ZDF) empfängt die Nationalmannschaft die Ukraine. Der Rechtsstreit über vom kleinsten Bundesland eingeforderte Gebühren von knapp zwei Millionen Euro für Polizeieinsätze bei Hochrisiko-Bundesligaspielen geht gleichwohl weiter.

Bremens Rechnungen waren der Grund, weshalb der DFB das Weserstadion auf Betreiben der Deutschen Fußball-Liga (DFL) so viele Jahre lang links liegen gelassen hatte. Zur sportpolitischen Peinlichkeit geriet es vor neun Jahren, als der DFB unter dem damaligen Präsidenten Wolfgang Niersbach Bremen ein Länderspiel gegen Fußballzwerg Gibraltar entzog – ein Muskelspiel auf Druck der DFL.

DFB-Präsident Neuendorf ist um einen Annäherung bemüht

Der seit 15 Monaten amtierende DFB-Präsident Bernd Neuendorf verfolgt eine andere, klügere Politik und hat sich vor Ort in Bremen im Gespräch mit der dortigen Politik intensiv um eine Annäherung bemüht, die nun in diesem Länderspiel gegen die Ukraine mündet. „Bremen gehört für den DFB auf die Landkarte des Fußballs – unabhängig von unterschiedlichen Auffassungen mit dem Senat zu einzelnen politischen Sachthemen“, so der Verbandschef.

Die Positionen bleiben gleichwohl verhärtet. Die DFL hat auf Anfrage bestätigt, dass sie an der eingereichten Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht festhält. Bremens Innensenator Ulrich Mäurer hält den Gang der DFL vors höchste Gericht im Land für einigermaßen aussichtslos, nachdem Bremen vor niederen Instanzen gegen die DFL zunächst verlor und dann viermal gewann. Zuletzt vorm Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Der seinerzeitige Vorsitzende Richter Wolfgang Bier argumentierte, dass „für den besonderen Polizeiaufwand aus Anlass einer kommerziellen Hochrisikoveranstaltung grundsätzlich eine Gebühr erhoben“ werden dürfte. Mit der Revision scheiterte die DFL.



Neun von zehn Befragten in Deutschland sehen das genauso wie die Verwaltungsrichter, auch die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hamburg und Thüringen schwenken auf den Bremer Kurs ein. Mäurer schlägt vor, dass die Bundesligisten einen Fonds gründen, um die Kosten zu erstatten. Das wird von der DFL aber abgelehnt, unter anderem mit dem Verweis darauf, dass viele Klubs gar nicht von Hochrisikospielen betroffen sind.

Die Werder-Ultras protestieren unzweideutig

Der Bund der Steuerzahler zeichnete Mäurer mit dem „Preis für Mut und Entschlossenheit in der Politik“ aus, der habe „auf furchtlose und beharrliche Art erreicht, dass die kommerziellen Nutznießer eines besonderen Polizeiaufwandes ihren Beitrag an die Staatskasse leisten“. Ultras des SV Werder empfinden Mäurers grundsätzliches Vorgehen als „Law and Order“-Politik und protestierten per Banner unzweideutig: „Mäurer, du Arschloch.“

Die DFL würde das so natürlich niemals formulieren, jedenfalls nicht öffentlich. Sie bleibt dabei: Die Gerichtsentscheidungen seien „insgesamt nicht überzeugend“, denn: „Die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit ist eine staatliche Kernaufgabe, die aus dem Gewaltmonopol des Staates folgt und die grundsätzlich aus Steuermitteln und nicht über Gebühren zu finanzieren ist.“ Auch bei Werder Bremen sieht man das so.



Die Landesrechnungshöfe der Länder haben im Herbst 2021 ihren Sport- und Innenministern gleichwohl empfohlen: Erhebt die Gebühren nach dem Bremer Modell. Die allermeisten Bundesländer machen da aber nicht mit.

36 Verletzte beim Pokalfinale in Berlin

Die DFL verweist darauf, dass man seit 2017 mittels verstärkter Präventionsarbeit an Konzepten arbeite, um eine „Reduktion der Anzahl der im Umfeld von Fußballspielen eingesetzten polizeilichen Einsatzkräfte“ zu erreichen. Wer aber beispielsweise am Montagabend beim Relegationsspiel zwischen dem Hamburger SV und dem VfB Stuttgart vor Ort war, dürfte sich des Eindrucks nicht erwehren können, dass die Präventionsarbeit mitunter mittels zusätzlicher Hundertschaften verrichtet wird.



Beim Pokalfinale vor einer Woche zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt in Berlin waren 1500 Einsatzkräfte bei der Arbeit, 36 wurden dabei verletzt – von Rauchvergiftungen bis hin zu Knalltraumata. In Bremen dürfte es am Montagabend hingegen wenig Arbeit für die Polizei geben.