Lahm lobt Union Berlin: „Einheit auf dem Feld“ Wer Erfolg hat, wird gelobt. So geht es derzeit Union Berlin. Auch der frühere Bayern-Kapitän Philipp Lahm findet den unerwarteten Aufschwung der Eisernen gu... dpa

Philipp Lahm, ehemaliger Profi-Fußballspieler, spricht bei einem Pressetermin. Matthias Balk/dpa/Archivbild

Berlin -DFB-Ehrenspielführer und EM-Cheforganisator Philipp Lahm traut dem überraschenden Bundesliga-Spitzenreiter Union Berlin noch ganz viel zu. „Wenn es so weiterläuft, können sie lange oben bleiben. Ich glaube, für die Meisterschaft wird es nicht reichen, aber man könnte den Erfolg bestätigen und wieder international spielen. Und wer weiß, vielleicht steht man am Ende ein oder zwei Plätze weiter oben und spielt auf einmal in einem anderen internationalen Wettbewerb. Das kann schnell gehen, wenn man 34 Tage konstant guten Fußball spielt“, sagte der ehemalige Kapitän des FC Bayern München vor dem Top-Spiel der Eisernen am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Borussia Dortmund in einem Interview dem rbb.