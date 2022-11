Landessportbund Brandenburg hält Mitgliedsbeiträge stabil Trotz Inflation und hoher Energiepreise bleiben die Mitgliedsbeiträge im Landessportbund (LSB) Brandenburg stabil. Das beschloss die Mitgliederversammlung am... dpa

Lindow/Mark -Trotz Inflation und hoher Energiepreise bleiben die Mitgliedsbeiträge im Landessportbund (LSB) Brandenburg stabil. Das beschloss die Mitgliederversammlung am Samstag in Lindow (Mark), die erstmals seit zwei Jahren wieder als Präsenzveranstaltung durchgeführt wurde. Unabhängig von weiteren zugesagten Fördermitteln wurde der Haushaltsplan für das Jahr 2023 in Höhe von rund 21,79 Millionen bestätigt. Darin ist der Beitrag von acht Euro pro Mitglied eingeschlossen.