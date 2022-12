Langläufer Moch hinter sechs Norwegern Siebter Die norwegischen Skilangläufer haben den Weltcup in Davos dominiert. Die ersten sechs Plätze im Rennen über 20 Kilometer in der freien Technik gingen allesam... dpa

Davos -Die norwegischen Skilangläufer haben den Weltcup in Davos dominiert. Die ersten sechs Plätze im Rennen über 20 Kilometer in der freien Technik gingen allesamt an Norweger.