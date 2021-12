Berlin - „Wir jubeln jetzt mal richtig“, sagt Weitspringer Markus Rehm. Die Kinder in Halle 1 auf dem Berliner Olympiagelände reißen die Arme hoch: „Yeeeah.“ Fotoapparate klicken. Der vierfache Paralympics-Sieger hat den Sechstklässlern der Berliner Poelchau-Schule vor den Weihnachtsferien eine besondere Sportstunde beschert. Am Dienstag zeichnete der 33-Jährige die gehörlose Schülerin Paula Pichier für ihr Video in der Kategorie Inklusion aus. Die 12-Jährige und ihre Klasse gewannen bei der „Werte Challenge“ des Wettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“. In der Kiste, die Rehm in die Halle geschleppt hatte, fanden die Kinder Trinkflaschen, Loop-Bänder, Streetsoccer-Bälle oder Slalom-Hütchen.