Lauf-Veranstalter nach Corona noch nicht aus der Krise An diesem Sonntag gehört Berlin wieder den Läuferinnen und Läufern. Der Marathon ist eine der größten Veranstaltungen in der Stadt und nach der Corona-Krise ... Robert Semmler dpa

ARCHIV - Für den Berlin-Marathon liegen mehr als 45.000 Meldungen vor Andreas Gora/dpa

Berlin -Der Marathon ist eine Durststrecke - nicht nur für alle Laufbegeisterten. Die Corona-Krise hat vielen Veranstaltern von großen und kleineren Hobbyläufen in Deutschland schwer zugesetzt, und nicht alle haben sie so glimpflich überstanden wie die Organisatoren in Berlin. Dort haben sich mehr als 45.000 Läuferinnen und Läufer für die 42,195 Kilometer durch die Hauptstadt angemeldet.