Laura Siegemund bei WTA-Finals im Doppel-Finale

Cancun -Tennisspielerin Laura Siegemund hat bei den WTA-Finals das Finale im Doppelwettbewerb erreicht.

Die 35 Jahre alte Schwäbin gewann im mexikanischen Cancun an der Seite der Russin Vera Swonarewa das letzte Gruppenspiel gegen das US-Duo Coco Gauff und Jessica Pegula im Match-Tiebreak mit 3:6, 6:4, 10:8 und zog wenige Stunden später durch ein 3:6, 6:3, 10:5 gegen Elise Mertens aus Belgien und Storm Hunter aus Australien ins Endspiel ein.

Wegen der chaotischen Wetterverhältnisse in Cancun hatte die Gruppenspiel-Begegnung am Vortag unterbrochen werden müssen. Das Endspiel findet nun wie das Finale im Einzel erst an diesem Montag statt.