Ledecky stellt erneut Kurzbahn-Weltrekord auf US-Schwimmerin Katie Ledecky hat für den zweiten Kurzbahn-Weltrekord binnen weniger Tage gesorgt. Die 25 Jahre alte Amerikanerin schlug beim Weltcup in India... dpa

ARCHIV - Zwei Kurzbahn-Weltrekorde in wenigen Tage stellte US-Schwimmern Katie Ledecky auf. a AP/dpa Frank Gunn/The Canadian Press vi

Indianapolis -US-Schwimmerin Katie Ledecky hat für den zweiten Kurzbahn-Weltrekord binnen weniger Tage gesorgt. Die 25 Jahre alte Amerikanerin schlug beim Weltcup in Indianapolis am Samstag (Ortszeit) über 800 Meter Freistil nach 7:57,42 Minuten an.