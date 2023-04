36.000 Läufer beim Berliner Halbmarathon unterwegs

Wind von vorne oder von der Seite ist etwas, das Läufer überhaupt nicht gerne mögen. Und Deborah Schöneborn gab zu, dass sie und ihre Kollegen vor dem Start des Halbmarathons an diesem Sonntag in Berlin auch etwas Angst vor dem Wind gehabt hätten. Die Athletin des Marathon-Teams vom SCC Berlin sorgte dann aber für die beste deutsche Zeit. 1:12:12 Stunde bedeuteten am Ende Rang 13 für sie. „Es war heute ein Learning, mit sehr wenigen Trainingskilometern zu laufen“, kommentierte sie ihre Leistung.

Der Winde habe geblasen, das ja. Auch die Temperaturen waren frisch für die insgesamt 36.000 Läuferinnen und Läufer aus 131 Nationen, die am Kurfürstendamm über Schloss Charlottenburg, den Potsdamer Platz und den Checkpoint Charlie Richtung Ziel am Brandenburger Tor unterwegs waren. Aber störender und vor allem leistungslimitierender sei für sie die durchaus unerquickliche Vorbereitung gewesen, sagte Deborah Schöneborn.

Sebastian Sawe und Eilish McColgan siegen in Berlin

Wegen Hüftproblemen hatte sich die EM-Zehnte in den vergangenen sechs Wochen nicht wie geplant und erhofft vorbereiten können. Damit war die Team-Europameisterin allerdings noch immer besser dran als ihre Zwillingsschwester Rabea, die von einer Fußoperation gänzlich ausgebremst wurde.

Aber die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer hätten sie über die bekannte Strecke getragen, sagte sie. „Es hat super Spaß gemacht, an jeder Ecke habe ich meinen Namen gehört.“ Sie liebe die Berliner Laufevents über altbekannte Straßen gemeinsam mit vielen Trainingskameraden und die professionelle Organisation, hatte Deborah Schöneborn schon vorher wissen lassen. In der Ukrainerin Mariia Mazurenko landete eine zweite Läuferin des SSC Berlin als 18. unter den besten 20. Läuferinnen.

Die Sieger des Berliner Halbmarathons am Sonntag waren Sabastian Sawe aus Kenia sowie die Britin Eilish McColgan. Sawe schaffte die 21,1 Kilometer mit dem Ziel am Brandenburger Tor in 59:00 Minuten. Vorjahressieger Alex Kibet wurde Zweiter. Den kenianischen Dreifach-Erfolg machte Kiprop Bravin perfekt.

Als bester Deutscher kam Samuel Fitwi von Silvesterlauf Trier auf Platz neun. Aaron Bienenfeld vom SSC Hanau-Rodenbach wurde Zehnter, Sebastian Hendel von der LG Braunschweig Elfter.

McColgan hielt das Zielband für die Siegerin nach 1:05:43 Stunden überglücklich in den Händen. Sie war eine halbe Minute schneller als die Äthiopierin Tsigie Gebreselama. Dritte wurde Yalemget Yaregal, ebenfalls aus Äthiopien.