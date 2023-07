Zuerst war der Schmerz im Gesicht von Malaika Mihambo zu sehen. Dann im abrupten Stopp ihres Anlaufs. Sie griff sich an den Oberschenkel. Dann saß sie neben der Weitsprung-Anlaufbahn am Boden. Jemand reichte ihr einen Beutel mit Eiswürfeln. Wenig später verschwand sie in den Katakomben des Auestadions. Zuvor hatte die Olympiasiegerin bei den Deutschen Meisterschaften in Kassel Selbstvertrauen für ihren angepeilten WM-Hattrick gesammelt. Doch nach der ersten Diagnose scheint Mihambos Teilnahme an den Weltmeisterschaften in Budapest (19. bis 27. August) nach Angaben des Deutschen Leichtathletik-Verbands (DLV) nicht akut gefährdet zu sein. Bei einer Ultraschalluntersuchung ihres linken Oberschenkels wurde „kein Riss“ festgestellt, erklärte der DLV, die erste Diagnose lautet Verhärtung. Mihambo werde aber in den nächsten Tagen beobachtet.

Mihambo gewinnt sechsten deutschen Meistertitel in Serie

„Meine Oberschenkelrückseite ist verkrampft, seitdem habe ich Schmerzen“, sagte Mihambo: „Wenn ich Glück habe, ist es nichts. Wenn ich Pech habe, ist es eine Zerrung oder ein Muskelfaserriss.“ Die Weltmeisterin gewann am Sonntag mit einer Saisonbestleistung von 6,93 Metern ihren sechsten DM-Titel in Serie, konnte den Wettkampf jedoch nicht zu Ende bringen.

Im Kontrast dazu stand ein völlig überraschender deutscher Rekord. Der Kölner Joshua Hartmann knackte über 200 Meter in 20,02 Sekunden eine 18 Jahre alte nationale Bestmarke. Der 24 Jahre alte Sprinter vom ASV Köln pulverisierte die Zeit von 20,20 Sekunden, die Tobias Ungers 2005 erreicht hatte. „Das lässt sich sehen. Das bedeutet mir viel“, sagte Hartmann am ARD-Mikrofon. Eine Zeit unter 20 Sekunden wäre sogar möglich gewesen, hätte Hartmann bei seinem souveränen Sieg nicht frühzeitig den Arm zum Jubeln erhoben – eine Geste, die sich früher auch Jamaikas Sprint-Held Usain Bolt hin und wieder erlaubt hatte.

Tags zuvor hatte auch Gina Lückenkemper vom SCC Berlin Fahrt aufgenommen. Sie siegte in 11,03 Sekunden. Damit war Deutschlands Sportlerin des Jahres jedoch nicht vollständig zufrieden. „Ich wäre gern ein wenig schneller gerannt“, gab die Europameisterin zu. Seit ihrem furiosen EM-Triumph im Vorjahr ist sie unter regulären Bedingungen nicht mehr unter 11 Sekunden geblieben.

Eine 10er-Zeit dürfte aber die Voraussetzung sein, um den Einzug ins WM-Finale über 100 Meter zu erreichen. Lückenkemper ist optimistisch: „Es geht nun darum, den Körper gesund zu halten – und ich glaube, dann geht es ordentlich ab“, sagte die 26-Jährige, die am Sonntag mit der 4x100-Meter-Staffel der SSC Berlin ihren zweiten Meistertitel gewann.

Berliner Speerwerfer Julian Weber mit Saisonbestleistung

Neben Mihambo zählen der in Berlin lebende Speerwerfer Julian Weber und die Potsdamerin Kristin Pudenz zu den wenigen deutschen Medaillenhoffnungen in Budapest – und sie bewiesen in Kassel, dass mit ihnen zu rechnen ist. Zwar verpasste Speerwurf-Europameister Weber seinen angekündigten 90-Meter-Wurf. Mit 88,72 Metern stellte er jedoch eine Saisonbestleistung auf und verkündete: „Da geht auf jeden Fall noch etwas.“



Pudenz setzte sich mit 65,98 Metern gegen die starke nationale Diskus-Konkurrenz durch. Auch Hochspringer Tobias Potye (2,27) aus München zeigte am Wochenende bei seinem Sieg eine solide Leistung.