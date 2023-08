Der Sprint steht an diesem Freitag bei den vier Entscheidungen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest im Mittelpunkt. Ermittelt werden die Weltmeisterin und der Weltmeister über 200 Meter. Es könnte die gleichen Sieger geben wie über 100 Meter. Aus deutscher Sicht spannend sind der Zehnkampf-Auftakt mit Leo Neugebauer, Niklas Kaul und Manuel Eitel sowie die Speerwurf-Qualifikation mit dem Berliner Julian Weber.

Dreisprung, Frauen (19.38 Uhr): Yulimar Rojas aus Venezuela ist seit einigen Jahren die Nummer eins. Die 27-Jährige ist Olympiasiegerin und gewann die vergangenen drei WM-Titel. Mit 15,18 Metern ist sie auch die Jahresbeste. Shanieka Ricketts aus Jamaika sprang mit 14,67 Metern am weitesten in der Qualifikation, aber Rojas bleibt die große Favoritin auf den nächsten Titel. Kira Wittmann aus Göttingen schied in der Qualifikation aus.

Speerwurf, Frauen (20.20 Uhr): In der aus deutscher Sicht einst medaillenträchtigen Disziplin gibt es keine deutsche Teilnehmerin in Budapest. Christin Hussong erfüllte die Nominierungskriterien nicht. Die zweimalige Weltmeisterin Kelsey-Lee Barber aus Australien schaffte es mit Mühe ins Finale, Lina Muze-Sirma aus Lettland gelang mit 63,50 Metern der weiteste Wurf in der Qualifikation.



200 Meter, Frauen (21.40 Uhr): Sha’Carri Richardson will dem Erfolg über die 100-Meter-Strecke Gold über 200 Meter folgen lassen. US-Teamgefährtin Gabrielle „Gabby“ Thomas möchte ihr den nächsten Titel streitig machen. Auch Marie-Josée Ta Lou von der Elfenbeinküste strebt wieder einen Top-Platz an.

Joshua Hartmann schied über 200 Meter im Vorlauf aus

200 Meter, Männer (21.50 Uhr): Auch Noah Lyles möchte das Sprint-Doppel schaffen. Über die 200 Meter ist der Sieger der vergangenen beiden Weltmeisterschaften erneut favorisiert. Der erst 19 Jahre junge Erriyon Knighton aus dem US-Team ist einer seiner Herausforderer. Der deutsche Rekordhalter Joshua Hartmann musste schon im Vorlauf das enttäuschende Aus hinnehmen: Er nahm zu früh Tempo aus seinem Lauf und drehte den Kopf. So verpasste er das Weiterkommen.