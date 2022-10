Leichte Rotation: Union mit drei Wechseln gegen Malmö Union Berlins Trainer Urs Fischer verändert seine Startelf für das Europa-League-Spiel gegen Malmö FF auf drei Positionen. Kapitän Christopher Trimmel kehrt ... dpa

ARCHIV - Unions Sheraldo Becker jubelt über einen Treffer. Matthias Koch/dpa/Archivbild

Berlin -Union Berlins Trainer Urs Fischer verändert seine Startelf für das Europa-League-Spiel gegen Malmö FF auf drei Positionen. Kapitän Christopher Trimmel kehrt am Donnerstagabend (21.00 Uhr/RTL Nitro) wieder für Niko Gießelmann in die Anfangsformation zurück. Julian Ryerson rückt dafür auf die linke Abwehrseite. In der defensiven Dreierkette bekommt Diogo Leite den Vorzug vor Danilho Doekhi. Den nach seinem Platzverweis im Hinspiel vor einer Woche gesperrten Andras Schäfer ersetzt im Mittelfeld Janik Haberer. In der Abwehr wieder von Beginn an dabei ist Paul Jaeckel, der beim 1:0 am Sonntag in der Fußball-Bundesliga beim VfB Stuttgart sein erstes Tor für Union erzielt hatte.