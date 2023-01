Leidenschaftliches Bochum Vorbild für Hertha Der VfL Bochum hat Hertha BSC zum Neustart der Fußball-Bundesliga eine Blaupause für die kommenden Aufgaben zur Verfügung gestellt. „Aufgrund von Leidenschaf... dpa

Bochum/Berlin -Der VfL Bochum hat Hertha BSC zum Neustart der Fußball-Bundesliga eine Blaupause für die kommenden Aufgaben zur Verfügung gestellt. „Aufgrund von Leidenschaft, von Mentalität“ habe Bochum nach dem vermeintlichen Rückstand durch Hertha-Kapitän Lucas Tousart (11. Minute) die nötige Betriebstemperatur erlangt: „Das war die Phase, in der sich jeder Spieler in die Bälle reingeworfen hat, wo man den unbedingten Willen gesehen hat, den unsere Mannschaft auszeichnet“, sagte Bochums Trainer Thomas Letsch nach dem 3:1-Erfolg seiner Mannschaft, „anders geht es nicht, um in der Bundesliga erfolgreich zu sein.“