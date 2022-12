Leihe bis Saisonende: Unions Puchacz zu Panathinaikos Athen Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin verleiht Tymoteusz Puchacz ein zweites Mal. Nachdem der 23 Jahre alte Außenverteidiger bereits in der vergangenen Rüc... dpa

ARCHIV - Unions Tymoteusz Puchacz (l) im Kampf um den Ball. Luis Vieira/AP/dpa/Archivbild

Berlin -Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin verleiht Tymoteusz Puchacz ein zweites Mal. Nachdem der 23 Jahre alte Außenverteidiger bereits in der vergangenen Rückrunde an den türkischen Erstligisten Trabzonspor ausgeliehen war, schnürt der Pole vorerst bis zum Saisonende für den griechischen Erstligisten Panathinaikos Athen die Schuhe. Das teilte Union am Freitag mit.