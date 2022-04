Berlin - Fans und Zuschauer hatten sich eigentlich schon auf die Verlängerung vorbereitet. Die Nachspielzeit zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Union Berlin im zweiten DFB-Pokal-Halbfinale war praktisch in ihren letzten Zügen, da konnte Timo Baumgartl zunächst auf der Linie retten, doch da gab es noch diesen zweiten Ball. Diese hereingeschlagene Flanke, die bei Emil Forsberg landete, die der Schwede per Kopf zum 2:1 (0:1) verwertete und die Eisernen aus ihren Träumen vom Pokalfinale in Berlin riss. „Wir waren sehr nah dran, aber alles kann man gegen RB nicht verteidigen“, sagte Christopher Trimmel nach dem Spiel.

Vorbereitung im Trainingslager in Bad Saarow

Für die perfekte Vorbereitung auf dieses Halbfinale, die richtige Fokussierung auf den Gegner, aber sicher auch für etwas Ruhe hatte sich der Kapitän bereits am Montag mit seiner Mannschaft ins Trainingslager nach Bad Saarow begeben. In der bereits durch mehrere Besuche erprobten Hotelanlage hatte Trainer Urs Fischer sein Team auf den Gegner eingestellt und den sicher schon im Vorfeld ausgetüftelten Matchplan vorgestellt. „Im Kopf muss sein, nicht nur verteidigen zu wollen“, sagte Fischer im Vorfeld der Partie am Mikrofon von Sky, „wir müssen mutig sein.“

Damit war seine Mannschaft bereits am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt, zumindest in der ersten Hälfte, gut gefahren. Personell nahm der Schweizer dennoch zwei Änderungen vor. Bastian Oczipka ersetzte Nico Gießelmann, Christopher Trimmel rückte für Julian Ryerson in die Startelf und übernahm wieder die Kapitänsbinde von Grischa Prömel. Frische auf den beiden Außenpositionen wollte Urs Fischer damit ins Duell um den Finaleinzug bringen und außerdem „gehört der Kapitän bei so einem Spiel dazu“.

In den ersten 15 Minuten mussten die Eisernen allerdings auf die Unterstützung der eigenen Fans wegen deren Protest gegen das Vereinskonstrukt RB Leipzig verzichten. Das hatten die Union-Anhänger bislang in allen Duellen mit den Leipzigern getan. Damals etwa, beim ersten Bundesligaspiel in der Vereinsgeschichte des 1. FC Union oder vergangene Saison, als am letzten Spieltag mit einem Sieg gegen Leipzig die Qualifikation für Europa gelang. Beim möglicherweise nächsten bedeutsamen Eckpunkt in den Begegnungen mit RB Leipzig blieben die offiziell 6500, in Wahrheit aber wohl rund 10.000 Fans aus Berlin erst einmal 15 Minuten still. So konnten sie sich in Ruhe ein Bild davon machen, wie ihre Mannschaft die vom Trainer immer wieder beschworene Kompaktheit auf den Rasen brachte, ohne sich dabei keineswegs nur in der eigenen Hälfte einzuigeln.

Um 21 Uhr war aus einem bis dahin auf dem Platz ausgeglichenen Spiel, in dem es keine klaren Torchancen gegeben hatte, auch ein ausgeglichenes Duell auf den Rängen geworden. Ein, wie ihn Urs Fischer vorher nannte, „außergewöhnlicher Abend“ hatte nun auch einen außergewöhnlichen Rahmen, denn noch nie zuvor war die Arena der Roten Bullen mit 47.069 Zuschauern gefüllt. Und in der wurde es im Block der ohnehin schon lauten Unioner noch einmal lauter, als sie in der 25. Minute etwas sahen, das sie schon so häufig von ihrer Mannschaft gesehen hatten. Ein Pass aus dem Zentrum von Taiwo Awoniyi auf die rechte Außenbahn, wo Trimmel mit dem Ball noch ein paar Schritte lief und aus dem vollen Sprint auf den langen Pfosten auf Sheraldo Becker flankte, der mit einem Linksschuss zum 1:0 ins lange Eck traf.

Eine solche Führung für die Eisernen ist gegen viele Gegner aus der Bundesliga schon einmal eine gute Basis. Gegen eine Leipziger Mannschaft, die in ihrer individuellen Klasse den Unionern überlegen ist, galt es auch in der Folgezeit, weiterhin eine gute Mischung aus kompakter Defensive und dosiertem Offensivspiel zu finden. Sich mit sieben, acht Spielern um den eigenen Strafraum zu versammeln, würde nicht reichen, wie in der 37. Minute eindrucksvoll zu sehen war. Auf engstem Raum hatten sich da die Leipziger in Strafraum kombiniert und die Eisernen Glück, dass André Silva am Ende dieser Pass-Stafette knapp am linken Pfosten vorbeischoss.

Urs Fischer, das hat er schon oft genug bewiesen, ist freilich ein Trainer, der auf eine solche Veränderung des Spielverlaufs mit taktischen Umstellungen reagieren kann. Personelle Wechsel benötigte er dafür in der Halbzeit nicht, muss aber in der Kabine noch einmal auf den Mut zur eigenen Offensive hingewiesen haben. Das hatte zur Folge, dass die Eisernen nach dem Seitenwechsel wieder etwas höher standen, ohne den Leipzigern damit mehr Raum zu geben.

Umstrittener Elfmeter bringt RB Leipzig zurück

Eine Viertelstunde ging das so gut, hatten die Unioner nach einem Konter über Becker und Awoniyi sogar die Chance auf das 2:0. Den zweiten Treffer jedoch erzielten die Leipziger. Bei einem Zweikampf zwischen Unions Paul Jaeckel und Leipzigs Christopher Nkunku im Strafraum konnte man einen Kontakt selbst mit der Lupe nur schwer erkennen, doch Schiedsrichter Felix Brych, der zunächst weiterspielen ließ, entschied nach eigenem Videostudium auf Foulelfmeter, welchen Silva zum 1:1 verwandelte (61.).

Mit dem Ausgleich aber veränderte sich die Statik des Spiels kaum. Der 1. FC Union investierte weiter mehr in die Offensive und Leipzig hatte damit sichtbar Probleme. Doch als sich alle auf eine Verlängerung eingerichtet hatten, traf Forsberg und schickte den 1. FC Union ins Tal der Tränen.