Leipziger Pokalsieger stürmen Pressekonferenz

Berlin -Die jubelnden Pokalsieger von RB Leipzig haben spät am Abend ihren Trainer nass gemacht - und wohl für technische Probleme gesorgt. Die Fußballprofis stürmten nach dem 2:0 gegen Eintracht Frankfurt die Pressekonferenz mit Marco Rose und übergossen den 46-Jährigen mit Bier aus riesigen Gläsern.

„Deutscher Pokalsieger!“, sangen die RB-Spieler und zogen glückselig wieder ab. Rose setzte klitschnass zunächst seine unterbrochene Antwort fort, nur funktionierte die Technik im Medienraum des Olympiastadions nicht, die Mikrofone hatten keinen Strom mehr.

Der Leipziger Trainer gab noch ein paar weitere Antworten in einer improvisierten Medienrunde vor den Kameras und startete dann in eine lange Partynacht. „Wir haben heute die Kirsche obendrauf gepackt. Das haben die Jungs sich verdient. Jetzt freuen wir uns auf eine coole Sause heute Abend hier noch in Berlin und morgen in Leipzig“, sagte Rose.