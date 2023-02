Leite trainiert vor Unions Ajax-Duell: Bälle auf Fischer Union Berlins Trainer Urs Fischer kann im Europa-League-Rückspiel gegen Ajax Amsterdam auch mit Verteidiger Diogo Leite planen. Der Portugiese nahm am Mittwo... dpa

Berlin -Union Berlins Trainer Urs Fischer kann im Europa-League-Rückspiel gegen Ajax Amsterdam auch mit Verteidiger Diogo Leite planen. Der Portugiese nahm am Mittwoch ohne erkennbare Probleme am Abschlusstraining der Eisernen für die Partie gegen den niederländischen Rekordmeister teil. Leite hatte am Sonntag wegen Krankheit in der Fußball-Bundesliga gegen Schalke 04 (0:0) pausieren müssen.