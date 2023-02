Lernort Stadion: Perspektiven für junge Leute schaffen Stadien als Klassenzimmer: An den eher unkonventionellen Orten sollen Heranwachsende fern des Fußballs fürs Leben lernen. „Das Stadion für politische Bildung... dpa

ARCHIV - Henning Harnisch beobachtet auf einem Parcour der "kinder+Sport Basketball Academy" in der Max-Schmeling-Halle in Berlin ein Kind bei einem Ballwurf. Rainer Jensen/dpa/Archivbild

Berlin (dpa) – -Stadien als Klassenzimmer: An den eher unkonventionellen Orten sollen Heranwachsende fern des Fußballs fürs Leben lernen. „Das Stadion für politische Bildung zu nutzen ist großartig“, sagte der frühere Basketball-Nationalspieler Henning Harnisch auf einer geschlossenen Veranstaltung des Dachverbands „Lernort Stadion“. Harnisch fördert mit Alba Berlin bereits seit Jahren solche Projekte und sitzt im Beirat von „Lernort Stadion“, das seit 2009 politische Bildung in mittlerweile 25 Stadien in Deutschland vermittelt und von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) gefördert wird.