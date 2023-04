Letsch zum VfL-Abstiegskampf: Mehr punkten, weniger rechnen Als studierter Gymnasiallehrer für Mathematik und Sport kennt sich Thomas Letsch mit Zahlen gut aus. Im spannenden Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga verri... dpa

ARCHIV - Bochums Trainer Thomas Letsch am Spielfeldrand. David Inderlied/dpa

Bochum -Als studierter Gymnasiallehrer für Mathematik und Sport kennt sich Thomas Letsch mit Zahlen gut aus. Im spannenden Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga verriet der Cheftrainer des VfL Bochum, dass man durchaus schon mal schaue, was rechnerisch an den kommenden Spieltagen realistisch ist. „Natürlich rechnet man durch, macht sich Gedanken und hat schon im Kopf, was reichen könnte“, sagte Letsch.