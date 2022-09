Letzter Härtetest für BR Volleys und Netzhoppers Kurz vor dem Start der Bundesliga-Hauptrunde messen sich die Volleys und die Netzhoppers schon einmal mit der Konkurrenz. Es gibt einen Titel zu gewinnen. dpa

ARCHIV - Cedric Enard, Trainer der Berlin Volleys, streckt einen Zeigefinger nach oben. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin/Bestensee -Eine Woche vor dem Bundesligastart wartet auf die Berlin Volleys und die Netzhoppers KW-Bestensee eine intensive Generalprobe. Für beide Mannschaften stehen am Wochenende beim Bounce House Cup in Hildesheim drei Spiele in drei Tagen auf dem Programm. Das Turnier unter Beteiligung von acht Bundesligisten eröffnen die BR Volleys unter Trainer Cedric Enard am Freitag (11.00 Uhr) gegen den TSV Haching München, die Netzhoppers treffen auf die SWD powervolleys Düren (17.00 Uhr).