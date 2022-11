Leverkusen abgehakt: Union will drei Punkte in Berlin lassen Der 1. FC Union will nach dem Sturz von der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga wieder auf den Erfolgsweg zurückkehren. Drei Tage nach der deftigen 0:5-Nie... dpa

ARCHIV - Spielbälle liegen auf dem Rasen. a/Symbolbild Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dp

Berlin -Der 1. FC Union will nach dem Sturz von der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga wieder auf den Erfolgsweg zurückkehren. Drei Tage nach der deftigen 0:5-Niederlage bei Bayer Leverkusen wollen die Köpenicker heute ihre Erfolgsserie von zwölf ungeschlagenen Heimspielen in Folge gegen den FC Augsburg fortsetzen. „Wir spielen zu Hause, da wollen wir die drei Punkte in Berlin lassen“, sagte Union-Trainer Urs Fischer vor dem Duell mit dem Tabellen-13., gegen den Union in bisher sechs Bundesliga-Duellen nur einmal gewinnen konnte.