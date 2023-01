Levy kehrt beim Sechstagerennen auf Bahn zurück Der dreimalige Olympia-Medaillengewinner Maximilian Levy kehrt gut 15 Monate nach seinem Rücktritt vom Leistungssport beim 110. Berliner Sechstagerennen noch... dpa

ARCHIV - Maximilian Levy spricht. ld Frank Hammerschmidt/dpa/Archivbi

Berlin -Der dreimalige Olympia-Medaillengewinner Maximilian Levy kehrt gut 15 Monate nach seinem Rücktritt vom Leistungssport beim 110. Berliner Sechstagerennen nochmal auf die Radrennbahn zurück. Der 35 Jahre alte, vierfache Weltmeister fährt bei seinem Heimrennen (27. bis 29. Januar) am Samstag eine Fliegende Runde. „Natürlich geht es nicht nur um sportliche Leistungen im klassischen Sinne. Für mich gab es aufgrund von Corona 2021/22 keine Abschiedssaison. Und was Abschiede angeht, haben sich nicht wirklich viele Veranstalter Mühe gemacht. Deshalb finde ich es toll, dass ich in Berlin die Möglichkeit bekomme, dieses Gefühl aufzusaugen“, sagte der Cottbuser am Montag in einer Videobotschaft.