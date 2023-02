Lewandowski nach Barça-Aus trotzig: „Können Titel gewinnen“ Nach dem Aus in der Champions League muss sich der FC Barcelona auch aus der Europa League verabschieden. Spanische Medien fällen ein vernichtendes Urteil - ... dpa

Barcelona -Der frühere Bayern-Torjäger Robert Lewandowski glaubt trotz des Ausscheidens in der Zwischenrunde der Europa League weiter an eine erfolgreiche Saison mit dem FC Barcelona. „Wir sind enttäuscht, aber wir können in dieser Saison noch Titel gewinnen“, schrieb der 34-Jährige auf Instagram.